​«Краснодар» выиграл у «Динамо» впервые за пять лет

В матче девятнадцатого тура российского чемпионата «Краснодар» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:1. Эта победа прервала серию из восьми матчей, в ходе которых команда не могла забить. В последний раз «Краснодару» удавалось выиграть у «Динамо» в 2018 году, тогда команду тренировал Мурад Мусаев.

Тридцатого сентября того года «быки» забили в ворота «Динамо», как и сегодня, три мяча, но не пропустили ни одного. И с тех пор больше выиграть не получалось.

В следующем, двадцатом туре РПЛ «Краснодар» сразится в гостевом матче с московским «Локомотивом»., это случится восемнадцатого марта.