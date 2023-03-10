Тарханов считает «Динамо» фаворитом матча с «Краснодаром»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился прогнозом на матч 19 тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Краснодаром».

«Игра будет очень интересной, но «Динамо» фаворит в матче. Обе команды играют интересно и динамично. Считаю, что у «Краснодара» меньше шансов на победу», — заявил тренер в интервью изданию Sport24.

Свою позицию Тарханов аргументировал игровой стабильностью подопечных Славиши Йокановича, а также слабостью обороны «быков», которых активно будет атаковать соперник. Тем не менее специалист отказался называть возможный счёт матча.

Напомним, что «Краснодар» примет «Динамо» завтра, 11 марта. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.