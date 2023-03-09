Агент Сафонов считает, что «Краснодар» может отпустить Сперцяна бесплатно

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что владелец «Краснодара» Сергей Галицкий может бесплатно отпустить полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

Ранее сообщалось, что сумма отступных в контракте 22-летнего футболиста составляет 15 миллионов евро. По мнению Сафонова, если «Краснодару» поступит хорошее предложение, то клуб может отпустить Сперцяна бесплатно.

«Сергей — хозяин «Краснодара», если захочет, то вообще может бесплатно отпустить Сперцяна. Сейчас Сперцян – самый сильный игрок текущего сезона, как и Уткин из «Ростова». Своей игрой Сперцян точно заслужил предложение из Европы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл в составе своей команды 24 матча, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.