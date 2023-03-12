Фернандес – о матче с «Краснодаром»: «Казалось, что должен был быть офсайд в эпизоде со вторым голом»

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал поражение своей команды в матче с «Краснодаром» (1:3).

«На поле сложно было сказать, что было. Казалось, что должен был быть офсайд в эпизоде со вторым голом», - приводит слова Фернандеса «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что ему не нравится обсуждать работу футбольный судей, однако, по его мнению, во время противостояния с «быками» главный арбитр встречи время от времени принимал неправильные решения.

Футболист добавил, что, несмотря на вышесказанное, «бело-голубые» могут винить в таком результате только самих себя.