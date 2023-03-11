Ивич: «Для нас каждый матч непростой в российском чемпионате»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Несколько слов о предстоящей встрече. Насколько она сложна? Вы, наверное, смотрели, как «Динамо» играло до этого.

- Конечно, будет непростой матч. Для нас каждый матч непростой в российском чемпионате. Мы определенно смотрим игры и за несколько дней до этого подготавливались. Сейчас посмотрим, насколько мы подготовились. Надеюсь, покажем себя с хорошей стороны.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Динамо» прозвучит в 19:00. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.