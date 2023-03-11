Йоканович: «Даже без Смолова и Захаряна мы готовы биться и приехали сюда за победой»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Что вы сегодня должны сделать в первую очередь, чтобы увезти домой три очка?

- Дело в том, что нам нужно поднять наш уровень на более высокую ступень, быть более напористыми и агрессивнее. Если говорить о команде соперника, то она поменяла тренера. Команда быстрая и, наверное, так же как и мы, она строится в поисках своей лучшей игры.

- «Динамо» приехало без двух игроков атаки, без Захаряна и Фёдора Смолова. Что с ними произошло? И насколько это сильный удар для динамовцев?

- Да, этих игроков нет, но в то же время у нас позицию нападающего займет Константин Тюкавин, который хорошо себя проявил. Также стоит отметить, что даже то, что игроки не приехали, ни Смолов, ни Захарян, мы готовы биться и приехали сюда за победой.