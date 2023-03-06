В «Оренбурге» сообщили, что Личка сам решил не возглавлять «Краснодар»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о том, почему наставник команды Марцел Личка решил не переходить в «Краснодар».

Андреев рассказал «РБ Спорту», что ему поступил звонок из «Краснодара», в ходе которого генеральный директор «быков» Владимир Хашиг выразил желание подпись Личку и попросил не вмешиваться в процесс. Тренер сказал, что ему необходимо несколько дней для принятия решения, после чего он остался в «Оренбурге», заявил функционер.

Ранее источник сообщал, что на данный момент 45-летний специалист ведет переговоры с клубом о продлении соглашения.

После 18 туров «Оренбург» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.