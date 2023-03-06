​В «Динамо» назвали сроки восстановления Маричаля и Кутицкого

Защитник Николас Маричаль и полузащитник Александр Кутицкий оказались в лазарете «Динамо» по итогам матча 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов». В пресс-службе московского клуба высказались о сроках восстановления футболистов.

«У Кутицкого ушиб мышцы левого бедра. Ожидаем его скорое возвращение в группу для подготовки к игре. У Маричаля повреждение сухожилия мышцы разгибателя пальцев стопы. Ожидаемый срок восстановления составляет до 2 недель», - комментарий пресс-службы «бело-голубых» приводит телеграм-канал «Микеле».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Крылья Советов» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Константин Тюкавин, который забил в концовке встречи. На текущий момент «динамовцы» Москвы располагаются на четвёртой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.