Кутицкий считает, что «Динамо» способно догнать «Зенит»

Полузащитник «Динамо» Александр Кутицкий оценил шансы «бело-голубых» побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

Напомним, что после 17 туров динамовцы расположились на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на 13 очков.

По мнению Кутицкого, московской команде по силам не только догнать, но и обогнать петербуржцев. Отметим, что до конца турнира командам осталось провести по 13 встреч.

«Нам по силам и догнать, и перегнать «Зенит». Сила «Динамо» в сплочённости, характере и боевой готовности», — цитирует Кутицкого «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний хавбек провёл 16 матчей и забил один гол.