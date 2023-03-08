Гафин: «Рассчитываем, что во второй части сезона мы увидим Гагнидзе в составе»

Дмитрий Гафин, член совета директоров столичного «Динамо», рассказал о перспективах Луки Гагнидзе во второй части сезона.

«Мы довольны тем, как он сыграл в кубковом матче с «Крыльями Советов». Рассчитываем, что на этом отрезке, во второй части сезона, мы увидим Гагнидзе в составе и он покажет, на что способен», — заявил функционер «бело-голубых» в интервью изданию «РБ Спорт». Гафин отметил, что полузащитник восстановился от травмы ещё в ноябре и прошёл полную зимнюю подготовку с московской командой.

Напомним, что Лука Гагнидзе выступает за «Динамо» c 2021 года. В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги грузинский футболист провёл 15 матчей в рамках всех состязаний, отдав одну результативную передачу.