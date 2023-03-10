Ткаченко: «Отказ «Башакшехиру» — ошибка Смолова»

Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, рассказал о том, что 33-летний футболист минувшей зимой отказался переходить в турецкий клуб «Истанбул Башакшехир».

Ткаченко назвал такой поступок ошибкой Смолова, поскольку «Истанбул Башакшехир» регулярно участвует в еврокубках, а главный тренер этой команды Эмре Белезоглу хорошо знаком с российским футболистом.

«Последние годы «Башакшехир» находится вверху, участвует в еврокубках, а главное — тренер. Они лично знакомы, тренер всё время зовёт Федю в свои клубы», — приводит слова Ткаченко Sports.ru.

Ткаченко также подчеркнул, что решение Смолова остаться в «Динамо» связано с уважением к московскому клубу.

В нынешнем сезоне опытный нападающий провёл в составе «бело-голубых» 23 игры, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года.