Гранат: «Fan ID нужно отменить и чем быстрее, тем лучше»

Бывший защитник столичного «Динамо» и сборной России Владимир Гранат заявил, что российский футбол нуждается в оперативной отмене Fan ID.

«Конечно, его необходимо отменять и чем быстрее это будет сделано, тем лучше. Футболисты играют для зрителей, а в итоге появляется ощущение, что смотрим мы Вторую лигу вместо Премьер-лиги. Это всё прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке», - цитирует Граната «Чемпионат».

Напомним, что первый тур РПЛ, в рамках которого персонифицированная карточка болельщика стала обязательной на всех стадионах, показал антирекорды посещаемости в минувшие выходные. Только на матч московского «Динамо» против «Крыльев Советов» на «ВТБ Арене» пришло на 80% меньше зрителей, чем на последний матч «бело-голубых» в РПЛ в 2022 году.

Ранее отменить Fan ID предложил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.