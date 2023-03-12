Хавбек «Краснодара» Кривцов: «Благодарим болельщиков за поддержку»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов поделился впечатлениями от поддержки болельщиков в матче 19-го тура РПЛ с «Динамо» (3:1).

«Я всегда получаю хорошие эмоции от наших болельщиков — неважно, сколько приходит. Даже если приходит пять-шесть тысяч, их все равно слышно, мы чувствуем их поддержку и благодарим их за это», — заявил Кривцов на YouTube-канале «быков».

В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и отдал три голевых паса.

После 19 туров «Краснодар» идет на седьмой строчке в чемпионате России, набрав 29 баллов.