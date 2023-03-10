Силкин не смог назвать фаворита матча «Краснодар» - «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин высказался в преддверии матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо».

«Если честно, трудно сказать, как сложится этот матч. Обе команды неважно играют, не показывают даже тот футбол, который был в первой части сезона. Видимо, после сборов тяжело выходят», — цитирует слова Силкина «РБ Спорт».

Эксперт признался, что не видит фаворита в данном противостоянии, в этой игре может произойти все что угодно.

Матч «Краснодар» - «Динамо» состоится завтра, 11 марта, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.