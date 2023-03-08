Гранат: «В ближайшее время «Динамо» будет конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат отреагировал на слова фигуристки Евгении Медведевой, которая считает, что «бело-голубые» станут лидерами РПЛ в ближайшие 5-10 лет.

«По результатам «Динамо» уже можно считать одним из лидеров. И, судя по тому, как работает академия клуба, в ближайшее время команда будет конкурировать с «Зенитом» и «Спартаком». У «красно-белых» хорошая молодежь», — приводит слова Граната издание «Спорт-Экспресс».

После 18 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 32 набранных очка. Следующий матч столичный клуб проведет в гостях с «Краснодаром» (11 марта).