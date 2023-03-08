Силкин: «Динамо» по силам вклиниться в борьбу за чемпионство»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что «бело-голубым» по силам побороться за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Думаю, что команде по силам вклиниться в борьбу за чемпионство, но это будет очень тяжело. Шансы есть всегда. Главное, чтобы они набирали свои очки», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

Напомним, что после 18 туров российского чемпионата «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. От лидирующего «Зенита» «бело-голубые» отстают на 13 очков.

Свой следующий матч «Динамо» проведёт 11 марта против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.