Кривцов — о матче с «Динамо»: В один момент понял, что выиграем

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 19-м туре РПЛ. 20-летний хавбек отметился забитым мячом.

«До забитого гола «Динамо» казалось, что игра полностью под нашим контролем. Потом мы пропустили, быстро отыгрались, и в тот момент я уже понял, что мы выиграем. Забитый гол? Решился на удар, потому что находился перед воротами», — заявил Кривцов на YouTube-канале «быков».

В текущем сезоне футболист сыграл в 15 матчах чемпионата России, в которых забил два гола и сделал три ассиста.

«Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своей копилке 29 очков за 19 игр.