В «Истанбуле» заявили, что сами отказались от Смолова

В клубе «Истанбул Башакшехир» отреагировали на слова Германа Ткаченко, представителя нападающего «Динамо» Фёдора Смолова, о том, что россиянин отказался от перехода в турецкий клуб минувшей зимой.

«Нет. Это наш клуб отказался от этого трансфера», — приводит слова директора по связям с общественностью Гекхана Йылмаза «Спорт-Экспресс».

Действующий контракт Смолова с «Динамо» рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость экс-игрока сборной России сейчас оценивается в 5 миллионов евро.

В нынешнем сезоне российский форвард провёл за «бело-голубых» 23 матча, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач.