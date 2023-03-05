Тюкавин забил в трёх из четырёх последних матчей РПЛ после выхода на замену

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забивал в трёх из четырёх последних матчей РПЛ, в которых он выходил на замену. Фактом делится Opta.

Напомним, что сегодня 20-летний динамовец поразил ворота «Крыльев Советов» в добавленное время домашнего матча, выйдя на замену на 57-й минуте встречи. Этот гол стал единственным в игре, «Динамо» одержало победу - 1:0. Похоже, что не просто так рулевой «бело-голубых» Славиша Йоканович использует форварда как «джокера» во втором тайме, а в качестве основного форварда на острие доверяет более опытному Фёдору Смолову.

Теперь у Тюкавина шесть забитых голов в чемпионате России за 17 проведённых встреч.