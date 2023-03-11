Сычёв: «Тюкавин – это наше будущее»

Бывший российский форвард Дмитрий Сычёв назвал российского нападающего, который больше всех ему импонирует на данный момент.

«Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее», - цитирует Сычёва Sport24.

Экс-футболист добавил, что ситуация Тюкавина в «Динамо» прямо сейчас довольно трудная, так как он сидит на скамейке запасных «под Фёдором Смоловым» и выходит на замену.

«Конкуренция с мастером для молодого нападающего – тоже отличный опыт, если он будет пахать на тренировках, то и в старте будет выходить», - добавил Сычёв.

В ближайшем туре РПЛ «Динамо» ожидает непростое испытание – встреча с «Краснодаром» Владимира Ивича на выезде.