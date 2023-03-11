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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Тюкавин – это наше будущее»

11 Марта 2023 • 06:47 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 11 ч. 38 мин.

Бывший российский форвард Дмитрий Сычёв назвал российского нападающего, который больше всех ему импонирует на данный момент.

«Из российских нападающих мне сейчас нравится Костя Тюкавин. Это наше будущее», - цитирует Сычёва Sport24.

Экс-футболист добавил, что ситуация Тюкавина в «Динамо» прямо сейчас довольно трудная, так как он сидит на скамейке запасных «под Фёдором Смоловым» и выходит на замену.

«Конкуренция с мастером для молодого нападающего – тоже отличный опыт, если он будет пахать на тренировках, то и в старте будет выходить», - добавил Сычёв.

В ближайшем туре РПЛ «Динамо» ожидает непростое испытание – встреча с «Краснодаром» Владимира Ивича на выезде.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Сычёв Фёдор Смолов Константин Тюкавин
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