Нападающий «Динамо» Смолов пропустит игру с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 33-летний футболист не полетел в Краснодар из-за небольшого мышечного повреждения. Смолов остался в Москве, где будет готовиться к следующим матчам.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 23 встречах «бело-голубых», забив девять голов и отдав пять результативных передач.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 11 марта. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице чемпионата России на шесть очков.