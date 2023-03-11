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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нападающий «Динамо» Смолов пропустит игру с «Краснодаром»

11 Марта 2023 • 14:53 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 3 ч. 8 мин.

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов пропустит матч 19-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 33-летний футболист не полетел в Краснодар из-за небольшого мышечного повреждения. Смолов остался в Москве, где будет готовиться к следующим матчам.

В текущем сезоне Смолов принял участие в 23 встречах «бело-голубых», забив девять голов и отдав пять результативных передач.

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 11 марта. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени. На данный момент «бело-голубые» опережают «быков» в турнирной таблице чемпионата России на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Фёдор Смолов
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