Мостовой назвал самый непредсказуемый матч 19-го тура РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 19-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо».

«Результат матча непредсказуем. «Динамо» немножко разочаровало в прошлом утре, а результат «Краснодар» объясним — в команде приличная перестройка. Интересно будет посмотреть, как закончится игра», — цитирует Мостового «Чемпионат». Эксперт добавил, что это самый непредсказуемый матч 19-го тура Российской премьер-лиги.

«Краснодар» примет на своем поле «Динамо» сегодня, 11 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.