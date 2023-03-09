Макаров — о Fan ID: «Пустые трибуны — это неприятно, но решаем не мы»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался о низкой посещаемости матчей РПЛ на фоне введения системы Fan ID.

«Конечно, пустые трибуны — это неприятно. Хочется, чтобы люди приходили и поддерживали команду. Но, к сожалению, решаем не мы», — цитирует Макарова «Чемпионат».

Напомним, что оформлять паспорт болельщика сейчас необходимо всем участникам матчей, проводимых в рамках чемпионата России. По этой причине многие фанаты объявили бойкот.

После 18 туров РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка. Свой следующий матч «бело-голубые» проведут 11 марта против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.