Норманн: «Мы проиграли, чувства сейчас не очень»

Полузащитник «Динамо» Матиас Норманн высказался после поражения от «Краснодара» (1:3) в матче 19-го тура чемпионата России.

«Мы хорошо играли в первом тайме, во втором — тоже начали хорошо, но получили красную карточку, после этого нам стало сложно. У соперников было больше пространства для игры. Мы проиграли, чувства сейчас не очень», — приводит слова Норманна «Матч ТВ».

В текущем сезоне 26-летний хавбек принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка.