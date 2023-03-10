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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Сперцян может заиграть в Европе»

10 Марта 2023 • 11:49 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
11.03 19:00

Экс-нападающий «Марселя» Дмитрий Сычёв прокомментировал информацию об интересе французского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — классный игрок, очень разносторонний. Он может заиграть в Европе. Европейский чемпионат — путь к росту, а «Марсель» — топовая команда для развития», — цитирует Сычёва Sport24.

При этом Сычёв отметил, что давление со стороны французских фанатов может дать Сперцяну дополнительный толчок для прогресса.

Действующий контракт 22-летнего полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Армении также заинтересован нидерландский ПСВ.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 24 игры, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Краснодар Дмитрий Сычёв Эдуард Сперцян
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