Сычёв: «Сперцян может заиграть в Европе»

Экс-нападающий «Марселя» Дмитрий Сычёв прокомментировал информацию об интересе французского клуба к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — классный игрок, очень разносторонний. Он может заиграть в Европе. Европейский чемпионат — путь к росту, а «Марсель» — топовая команда для развития», — цитирует Сычёва Sport24.

При этом Сычёв отметил, что давление со стороны французских фанатов может дать Сперцяну дополнительный толчок для прогресса.

Действующий контракт 22-летнего полузащитника с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что в услугах игрока сборной Армении также заинтересован нидерландский ПСВ.

В нынешнем сезоне Сперцян провёл в составе «быков» 24 игры, забил 11 голов и отдал семь результативных передач.