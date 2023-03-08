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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Даса — о Fan ID: «Я больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей»

08 Марта 2023 • 12:13 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
11.03 19:00

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о снижении посещаемости матчей чемпионата России на фоне введения системы Fan ID.

По словам 30-летнего израильтянина, он мало что знает о Fan ID и старается концентрироваться на позитивных моментах.

«Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Если честно, лично я больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Даса провёл за «Динамо» 16 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидера чемпионата «Зенита» москвичи отстают на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва fan id Эли Даса
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