Даса — о Fan ID: «Я больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о снижении посещаемости матчей чемпионата России на фоне введения системы Fan ID.

По словам 30-летнего израильтянина, он мало что знает о Fan ID и старается концентрироваться на позитивных моментах.

«Да, я слышал что-то о Fan ID, но не вдавался в подробности. Если честно, лично я больше фокусируюсь на игре, а не на количестве зрителей. Я настраиваюсь, чтобы сделать счастливыми тех, кто находится на стадионе», — приводит слова футболиста «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Даса провёл за «Динамо» 16 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

После 18 туров РПЛ «бело-голубые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 32 очка. От лидера чемпионата «Зенита» москвичи отстают на 13 очков.