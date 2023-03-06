Нгамалё: «У нас была неудачная серия с «Крыльями Советов» в Кубке, но вчера же мы взяли своё»

Нападающий «Динамо» Муми Нгамалё прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 18-го тура РПЛ. Отметим, что до этой игры «бело-голубые» дважды встречались с самарской командой в Кубке России, уступив по сумме двух матчей со счётом 2:3.

Камерунец отметил, что неудачи происходят со всеми командами. Самое главное, что динамовцам удалось добыть три очка в первой игре после возобновления сезона в РПЛ.

«У нас была неудачная серия с «Крыльями Советов» в Кубке. Да, в предыдущих двух матчах они победили, а мы проиграли. Вчера же мы взяли своё и одержали победу», — приводит слова Нгамалё Sport24.

После этой победы «бело-голубые» сохранили четвёртое место в турнирной таблице, оторвавшись от пятого ЦСКА на три очка. Свой следующий матч «Динамо» проведёт 11 марта против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.