Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян имеет пункт о сумме отступных в контракте с «быками».

По информации издания«РБ Спорт», клубам, заинтересованным в покупке хавбека, необходимо заплатить 15 миллионов евро. Сообщается, что на такой сумме будет настаивать и руководство «Краснодара» следующим летом. Также отмечается, что Эдуард сменит прописку после нынешнего сезона, однако, несмотря на интерес из Европы, футболист сконцентрирован на выступлении за коллектив Премьер-лиги.

Напомним, что на протяжении зимнего трансферного окна появлялась информация об интересе различных европейских клубов к персоне Сперцяна. В нынешнем сезоне РПЛ Эдуард провёл 17 матчей, забив девять голов при семи ассистах.