Агент Сафонов: «Если бы Тюкавин перешёл сейчас в ЦСКА или «Зенит», то болельщики «Динамо» разнесли бы стадион»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что его клиент не рассматривал возможность ухода из московского клуба по ходу нынешнего сезона, несмотря на недостаток игрового времени.

«Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы. Если бы он перешёл сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость Тюкавина сейчас оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой нападающий провёл за «бело-голубых» 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.