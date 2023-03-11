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Агент Сафонов: «Если бы Тюкавин перешёл сейчас в ЦСКА или «Зенит», то болельщики «Динамо» разнесли бы стадион»

11 Марта 2023 • 11:58 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
Через 6 ч. 15 мин.

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, сообщил, что его клиент не рассматривал возможность ухода из московского клуба по ходу нынешнего сезона, несмотря на недостаток игрового времени.

«Тема закрыта – до лета он в «Динамо». Костя отлично делает свою работу, выходит и забивает голы. Если бы он перешёл сейчас по аренде в ЦСКА или «Зенит», то я уверен, что болельщики «Динамо» просто разнесли бы стадион», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Действующий контракт 20-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость Тюкавина сейчас оценивается в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне молодой нападающий провёл за «бело-голубых» 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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