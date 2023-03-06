Дзюба похвалил Ахметова за голевую передачу в игре с «Торпедо»

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался об игре полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в матче 18-го тура РПЛ против «Торпедо» (2:2).

34-летний форвард отметил результативную передачу Ахметова на Сергея Петрова, забившего первый мяч «быков» в этой встрече.

«Хотел бы отметить очень хладнокровные действия Ахметова. Он ушёл под давлением, отдал зрячую передачу. В этом голе большая заслуга Ахметова», — сказал Дзюба в эфире Первого канала.

В нынешнем сезоне 25-летний Ахметов провёл за «Краснодар» 24 матча, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Цвета «быков» футболист защищает с лета прошлого года, ранее он выступал за ЦСКА и «Рубин».