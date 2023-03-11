Сафонов – о матче с «Динамо»: «Я бы не сказал, что это была наша лучшая игра»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Динамо» (3:1).

«Я бы не сказал, что это была наша лучшая игра. Мы стремимся к этому, но сегодня было не то», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Спортсмен заявил, что «быкам» необходимо добавлять в каждом компоненте игровых действий.

«Сегодня радуемся победе, но завтра будем разбирать ошибки», - добавил футболист.

Данный результат позволил «чёрно-зелёным» расположиться на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Теперь «Краснодар» имеет в своём активе 29 баллов – столько же, сколько грозненский «Ахмат» и московский ЦСКА.