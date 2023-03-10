«Динамо» не готово бороться за топ-3 в РПЛ» — Силкин

Российский тренер Сергей Силкин поделился мнением о перспективах московского «Динамо» в текущем сезоне.

«Думаю, в нынешнем сезоне «Динамо» не готово бороться даже за топ-3, команде не хватает опыта, чтобы претендовать на самые высокие места», — приводит слова Силкина портал «РБ Спорт».

«Бело-голубые» занимают четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 32 набранных очка после 18 туров.

В предстоящем матче «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром», игра пройдет завтра, 11 марта. Начало поединка запланировано на 19:00 по московскому времени.