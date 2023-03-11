Йоканович: «У Захаряна температура»

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович сообщил о причинах отсутствия на игре с «Краснодаром» (1:3) полузащитника Арсена Захаряна.

«У Захаряна температура, мы приняли решение поберечь его и не брать в Краснодар», - приводит слова Йокановича «Матч ТВ».

Следующее противостояние «бело-голубые» вновь проведут на выезде – их соперником станет петербургский «Зенит», игра будет проводиться в рамках Кубка России на домашней арене «сине-бело-голубых».

Проведение данной игры запланировано на 15 марта, главный арбитр встречи даст свисток к началу противостояния в 20:00.