Балахнин: «Сперцян подойдёт любой европейской команде»

Бывший наставник «Ростова» Сергей Балахнин высказался об игре полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

По мнению специалиста, 22-летний футболист созрел для выступлений в Европе. Также Балахнин предположил, какой чемпионат подошёл бы Сперцяну лучше всего.

«Эдуард – умный футболист, он конструирует игру. Сперцян подойдёт любой европейской команде. Он ярко будет выглядеть в силовом чемпионате, например, в Германии или может оказаться в своей стихии, в Испании», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 24 матча, забил 11 голов и отдал семь результативных передач. Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Армении проявляет нидерландский ПСВ.