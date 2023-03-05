«Краснодар» одержал всего одну победу в восьми последних играх РПЛ

Печальная статистика «Краснодара» в РПЛ сегодня пополнилась ещё одной игрой – «быки» не могут одержать победу в чемпионате России четыре тура кряду, а с начала октября команда за восемь туров смогла выиграть лишь раз, потерпев четыре поражения и сведя три игры к ничьей. Единственная победа на отрезке произошла 22 октября прошлого года в выездном матче против «Пари НН» (2:0).

Напомним, сегодня подопечные Владимира Ивича огорчили своих болельщиков домашней ничьей с главным кандидатом на вылет из РПЛ – московским «Торпедо». Матч завершился со счётом 2:2. В следующем туре краснодарцам вряд ли будет легко - их ожидает встреча с московским «Динамо».

Кстати, в минувшей игре форвард «автозаводцев» Игорь Лебеденко поставил уникальный рекорд.