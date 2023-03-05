Игроки «Краснодара» установили рекорд сезона РПЛ по обводкам за матч

Игроки футбольного клуба «Краснодар», несмотря на не слишком радостный для себя результат в прошедшем матче против московского «Торпедо» (2:2), установили рекорд текущего сезона РПЛ по количеству успешных обводок за матч. Их у игроков южан набралось в общей сумме 23, а футболисты команды Кристиан Рамирес, Ильзат Ахметов и Эдуард Сперцян совершили аж по четыре успешных обводки каждый, рапортует аналитический портал Opta.

После игры «Краснодар» временно поднялся на седьмое место турнирной таблицы, обойдя «Оренбург». В следующем матче «быки» сыграют дома с другой московской командой – «Динамо».