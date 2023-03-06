Пивоваров – о бойкоте матчей из-за Fan ID: «Надеемся, болельщики пересмотрят своё решение»

Гендиректор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал бойкот болельщиков из-за Fan ID. Напомним, во вчерашней игре против «Крыльев Советов» на домашней арене «бело-голубых» была слабая посещаемость – на матч приехали 4943 зрителей. Это при том, что стадион имени Льва Яшина вмещает 33 000 человек.

«Мы очень надеемся, что болельщики, которые принципиально пропускают матчи, пересмотрят своё решение и придут поддержать свою команду», – цитирует Пивоварова «Чемпионат».

Напомним, вчера московское «Динамо» вырвало победу у «Крыльев Советов» на последней минуте. «Бело-голубые» идут на четвёртой строчке в чемпионате России.