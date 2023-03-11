Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гладышев – об игре с «Краснодаром»: «Получили красную карточку и всё пошло вниз»

11 Марта 2023 • 22:35 Комментировать
Краснодар
3:1
Динамо Москва
окончен

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о поражении от «Краснодара» (1:3).

«Первый тайм играли нормально, а во втором получили красную карточку и всё пошло вниз. Начали раскрываться и получили третий гол», - приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

Данное поражение оставило московский коллектив на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, хотя в случае победы динамовцы могли бы догнать по очкам идущий третьим «Ростов».

Следующий поединок «бело-голубым» вновь предстоит провести на выезде, на этот раз в Кубке России против петербургского «Зенита». Игра состоится 15 марта в 20:00.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Ярослав Гладышев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Факел Факел
3
2
1.41 5.00 7.60
Видео
Окончен
Ахмат Ахмат
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
2.12 3.70 3.35
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
Динамо Москва Динамо Москва
3
1
2.75 3.60 2.48
Видео
12.03.23 в 14:00
Зенит Зенит
Химки Химки
1.11 10.00 24.00
Видео
12.03.23 в 16:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Крылья Советов Крылья Советов
1.65 4.10 5.40
Видео
12.03.23 в 19:30
Ростов Ростов
Пари НН Пари НН
1.64 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Марта
23:28 · Россия. Премьер-лига
Тихонов – об Акинфееве: «Даже если он ошибется, никто ему ничего не скажет»
23:21 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» выиграл у «Динамо» впервые за пять лет
23:09 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» выдаёт лучшую серию без поражений за последние пять лет
23:04 · Россия. Премьер-лига
Сафонов – о матче с «Динамо»: «Я бы не сказал, что это была наша лучшая игра»
23:04 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» не забил впервые с августа прошлого года
22:54 · Россия. Премьер-лига
«Урал» не проигрывает уже полгода - приближается к клубному рекорду 1992 года
22:53 · Россия. Премьер-лига
Йоканович: «У Захаряна температура»
22:44 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Пиняеву нужно пространство»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Гладышев – об игре с «Краснодаром»: «Получили красную карточку и всё пошло вниз»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Тихонов рассказал, в чём шанс соперников «Спартака»
22:10 · Россия. Премьер-лига
Тихонов – об игре «Спартак» - «Факел»: «В первом голе виноват на 1000 процентов вратарь»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «Можно поздравить Промеса, столько сделал для «Спартака»
21:51 · Россия. Премьер-лига
Бувач не понимает, как можно было не засчитать второй гол «Динамо»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов – о Промесе: «Парень старается, забивает, делает работу»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Волевая победа «Краснодара» над «Динамо» - видео видео
Все новости
Рекомендуем