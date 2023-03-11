Гладышев – об игре с «Краснодаром»: «Получили красную карточку и всё пошло вниз»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о поражении от «Краснодара» (1:3).

«Первый тайм играли нормально, а во втором получили красную карточку и всё пошло вниз. Начали раскрываться и получили третий гол», - приводит слова Гладышева «Матч ТВ».

Данное поражение оставило московский коллектив на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России, хотя в случае победы динамовцы могли бы догнать по очкам идущий третьим «Ростов».

Следующий поединок «бело-голубым» вновь предстоит провести на выезде, на этот раз в Кубке России против петербургского «Зенита». Игра состоится 15 марта в 20:00.