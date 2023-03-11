«Краснодар» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В 19-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Динамо Москва
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Протокол игры
|19'Тюкавин Константин (0:1)
|(1:1) Кади24'
Сафонов Матвей•Волков Сергей Евгеньевич•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Рамирес Кристиан•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Кади•Кобнан Мозес•Кордоба Джон•Ленини Пина
Шунин Антон•Даса Элазар•Сазонов Саба•Фернандес Роберто•Скопинцев Дмитрий• 13'Гагнидзе Лука•Кутицкий Александр•Фомин Даниил•Гладышев Ярослав•Тюкавин Константин•Нгамалё Николя
11 марта. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
трактар в поле тыр-тыр-тыр
топим мы за краснадыр..
дави этих! )))
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