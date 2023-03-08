Карасёв: Однажды забыл взять карточки на матч РПЛ, нужно было удалять игрока — началась паника

Арбитр РПЛ Сергей Карасёв поделился историей о том, как однажды забыл взять карточки на матч чемпионата России.

Карасёв рассказал «Чемпионату», что забыл карточки на матч «Динамо» - «Анжи», но всегда учили носить два комплекта карточек, в переднем кармане лежат рабочие, а в заднем — запасные. Так случилось, что в матче нужно было удалить игрока, а карточек в кармане не оказалось, началась паника, но через какое-то время вспомнил про запасные, и все закончилось благополучно, заявил арбитр. Карасёв добавил, что ранее никогда не пользовался резервными карточками, именно по этой причине забыл про них.

43-летний Карасёв является опытным российским арбитром, который судил матчи РПЛ, Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА, чемпионата мира, чемпионата Европы и других турниров.