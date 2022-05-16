Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Я считаю, что ему не стоит уходить из «Зенита». Ему уже 33 года…Куда уже? Мне кажется, ему нужно доигрывать в России и уйти чемпионом. В своё время я то же самое говорил Яя Туре, но он не послушал…» — заявил Селюк специально для «Евро-Футбола».

Ранее сообщалось, что Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче».

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл в составе петербургского клуба 38 матчей, забив в них 13 голов и отдав 10 результативных передач. Действующий контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до конца июня нынешнего года.