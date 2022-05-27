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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус рассказал о будущем Дзюбы

27 Мая 2022 • 21:40 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Экс-генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заявил, что форвард Артём Дзюба может продолжить карьеру в Турции.

«Знаю, что Дзюба находится на продвинутой стадии переговоров с одним из турецких клубов. На сильно продвинутой стадии. Остались какие-то формальности», — приводит слова Геркуса «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после отказа «Црвене Звезде», Дзюба может пополнить состав турецкого «Фенербахче».

Футболист находился в «Зените» с 2015 года и покинул клуб по окончании сезона 2021/22. Он четыре раза выиграл с командой РПЛ, столько же раз завоевал Суперкубок России и два раза стал обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фенербахче Артём Дзюба Илья Геркус
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