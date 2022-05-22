Широков высказался об уходе Дзюбы

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков поделился мнением об уходе из питерского клуба нападающего Артёма Дзюбы.

Напомним, сегодня, 22 мая, 33-летний нападающий официально объявил о своём уходе из клуба, цвета которого защищал на протяжении последних семи лет.

«Это его выбор, я бы остался, допустим, на год как минимум. Но у него, наверное, есть свои веские причины уйти. Не вижу большого смысла ехать в Сербию. Турция? Другой менталитет, другой чемпионат, другое давление совсем, там нужно находиться в хорошей форме. Готов он сейчас к этому?», — приводит слова Широкова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что к российскому форварду проявляют интерес сербская «Црвена Звезда» и турецкий «Фенербахче».

В текущем сезоне Дзюба провёл в составе «Зенита» 39 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.