Андрей Мостовой: Думаю, «Зенит» может выиграть 8 чемпионств подряд

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о возможном повторении результата «Спартака» в чемпионате России.

«Сможем ли повторить результат «Спартака» в 90-х? Думаю, да. Там 8 чемпионств, но все равно сейчас есть какая-то гегемония, четыре чемпионства подряд. 8 или не 8, не знаю, дальше будет видно», — заявил Мостовой «Спорт-Экспрессу».

По словам футболиста, в команде все уверены в своих силах, и все знают, что «Зенит» является лидером на данный момент.

«Зенит» оформил четвертое подряд чемпионство в Российской премьер-лиге, став недосягаемым для конкурентов за три тура до окончания чемпионата.