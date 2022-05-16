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Пономарёв — о фейке с Дзюбой: «Безобразие! Всё изуродовали, всё исковеркали»

16 Мая 2022 • 15:29 Комментировать
Нижний Новгород
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Зенит
3.85 3.65 1.93
21.05 17:00

Ветеран «Спартака» Владимир Пономарёв прокомментировал фейковый звонок нападающему «Зенита» Артёме Дзюбе со стороны ведущего программы «Есть тема!» в эфире спортивного федерального телеканала.

Пономарёв назвал случившееся безобразием, за которое надо увольнять.

«За такие эпизоды в советское время сразу увольняли с любого канала. А сейчас говорят всё, что попало. Всё изуродовали, всё исковеркали», — приводит слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ведущий позвонил на номер Дзюбы и спросил футболиста о его будущем. Однако позже выяснилось, что отвечал на вопросы другой человек.

В текущем сезоне 33-летний Дзюба забил 13 голов и отдал 10 передач в 38 матчах за питерский клуб. Ранее сообщалось, что экс-капитан сборной России может продолжить карьеру в «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба Владимир Пономарëв
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