Караваев о чемпионстве «Зенита»: «Невозможно устать от побед»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев прокомментировал победу команды в чемпионате России.

«После какого из трех своих чемпионств испытал наиболее яркие эмоции? Разницы в эмоциях нет. Любому профессиональному спортсмену приятно выигрывать, невозможно устать от побед», — приводит слова Караваева Bobsoccer.

Футболист заявил, что «Зенит» играет для болельщиков. Команда постоянно хочет выигрывать различные награды, это приносит отличные эмоции и заряд позитивной энергии.

Вячеслав Караваев принял участие в 17 матчах Российской премьер-лиги в текущем сезоне и сделал две голевые передачи.