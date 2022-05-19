Дзюба готовится к последнему матчу сезона в общей группе «Зенита»

Опытный российский нападающий «Зенита» Артём Дзюба готовится к последнему матчу сезона с «Нижним Новгородом» в общей группе.

По информации «Чемпионата», 33-летний российский футболист готовится к предстоящему поединку с «Нижним Новгородом» в общей группе питерской команды. Напомним, что этим летом Дзюба покинет «Зенит» в качестве свободного агента. Пресса сватает Дзюбу в сербскую «Црвену Звезду» и турецкий «Фенербахче».

Всего в этом сезоне Артём Дзюба провёл в российском чемпионате 27 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.