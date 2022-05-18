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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, где «Нижний Новгород» проведёт летние сборы

18 Мая 2022 • 18:10 Комментировать
Нижний Новгород
...
Зенит
3.55 3.75 1.98
21.05 17:00

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что команда проведёт летние сборы в своём регионе.

«Где «Нижний Новгород» планирует проводить сборы? Скорее всего, мы будем проводить их у себя на базе, на Бору. У нас для этого созданы очень хорошие условия», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

«Нижний Новгород» перед заключительным 30-м туром Российской премьер-лиги набрал 30 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда не обезопасила себя от возможного вылета в ФНЛ.

В 30-м туре «Нижний Новгород» на своём поле примет «Зенит». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нижний Новгород РПЛ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД ЗЕНИТ
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