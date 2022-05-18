Стало известно, где «Нижний Новгород» проведёт летние сборы

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что команда проведёт летние сборы в своём регионе.

«Где «Нижний Новгород» планирует проводить сборы? Скорее всего, мы будем проводить их у себя на базе, на Бору. У нас для этого созданы очень хорошие условия», — сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

«Нижний Новгород» перед заключительным 30-м туром Российской премьер-лиги набрал 30 очков и располагается на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда не обезопасила себя от возможного вылета в ФНЛ.

В 30-м туре «Нижний Новгород» на своём поле примет «Зенит». Встреча состоится 21 мая, начало – в 17:00 мск.