​Где смотреть матч «Нижний Новгород» - «Зенит» онлайн

В субботу вечером в последнем туре чемпионата России сыграют «Нижний Новгород» и «Зенит».

Трансляцию поединка на канале «Матч! Страна» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

«Зенит» снова стал чемпионом России и потерял мотивацию, по крайней мере турнирную. В последнем туре команда Сергея Семака сыграет в гостях у «Нижнего Новгорода». Нижегородцы не хотят опускаться в зону стыковых игр, поэтому постараются успешно выступить. При этом избежать «стыков» команда может даже в случае поражения, но тогда всё будет зависеть от других результатов.