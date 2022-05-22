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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два московских клуба могут пригласить Дзюбу эксклюзив

22 Мая 2022 • 15:05 Комментировать
Нижний Новгород
1:0
Зенит
окончен

Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», московские «Локомотив» и ЦСКА могут пригласить нападающего Артёма Дзюбу в летнее трансферное окно. У Дзюбы истёк контракт с «Зенитом», стороны не договорились по условиям, Артём может выбирать варианты для продолжения карьеры в качестве свободного агента.

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне сыграл сыграл 39 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Сегодня, 22 мая, Дзюба разместил официальное видео, в котором попрощался с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Артём Дзюба
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