Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», московские «Локомотив» и ЦСКА могут пригласить нападающего Артёма Дзюбу в летнее трансферное окно. У Дзюбы истёк контракт с «Зенитом», стороны не договорились по условиям, Артём может выбирать варианты для продолжения карьеры в качестве свободного агента.

33-летний Дзюба в нынешнем сезоне сыграл сыграл 39 матчей за «Зенит», в которых забил 13 мячей и отдал 10 голевых передач.

Сегодня, 22 мая, Дзюба разместил официальное видео, в котором попрощался с «Зенитом».